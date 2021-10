Rio Branco anuncia mutirão contra a Covid-19 em 62 pontos

- Publicidade-

Nesta terça-feira, 5, foi anunciado pela Secretaria Municipal de Saúde (Semsa) que se realizará, no próximo sábado, dia 9, o denominado dia “D” de vacinação contra a Covid-19.

Segundo a prefeitura, a expectativa é vacinar oito mil pessoas dos grupos que estão contemplados nesta fase (pessoas a partir de 12 anos, 1ª e 2ª dose, pessoas a partir de 60 anos e profissionais de saúde com 3ª dose). No entanto, com exceção dos imunossuprimidos (indivíduos que nasceram com doenças congênitas, imunodeficiências primárias e, os casos das imunodeficiências secundárias, como pacientes com HIV, pessoas em tratamento de câncer ou quem passou por um transplante e necessita dos imunossupressores pelo resto da vida), para estes, são 28 dias de intervalo entre a 2ª dose e a dose de reforço.

Sheila Andrade, secretária de saúde, destacou que na ocasião em todas as regionais da capital terão pontos de vacinação. “A prefeitura não para. Neste momento estamos reunidos com os gerentes das Uraps planejando, nos organizando, para que dia 9, sábado, tenhamos um grande mutirão de vacina contra a Covid” declarou.

A diretora da Vigilância Epidemiológica, Socorro Martins, comentou que o município de Rio Branco já foram aplicadas 386.544 doses do imunizante e trabalha para alcançar 100% da população local.

“Estamos contando com uma grande quantidade de parceiros, que realmente estão trabalhando para que a nossa cidade tenha uma cobertura elevada da vacinação contra Covid-19. Podemos citar, entre tantos, o Rotary Club, Unimeta, Uninorte, Ufac e supermercados Mercale e Pague Pouco”, finalizou.