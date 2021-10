Rio Acre ultrapassa cota de 2 metros após três meses em estado crítico

- Publicidade-

Após três meses com o nível abaixo de 2 metros, o Rio Acre ultrapassa a marca e volta a subir. De acordo com o Coordenador Municipal da Defesa Civil, Major do Corpo de Bombeiro Militar, Cláudio Falcão, dia 18 de julho ele baixou a marca de dois metros e ficou abaixo até o dia 18 de outubro, quando marcou 1,90 metros.

Já na manhã do dia 19, o manancial marcou 2,02 metros. O coordenador lembra ainda que entramos em alerta máximo dia 14 de junho e ainda continuamos até que o rio ultrapasse a marca de 2,69 metros. Na medição de hoje, 21, o Rio Acre marcou 2,33 metros.

“Esse nível acima de 2 metros é importante, porque mesmo acima de 2 metros nós continuamos em déficit, era pra estar um pouco mais, uns 3 metros. Porém, nós tivemos déficit hídrico desde 2015. Ficamos com a pior marca de toda a história, agora recente, e nesse momento não somos mais, agora, em 2020, a pior marca da história. Tiveram outros anos em que ele estava abaixo do nível que está hoje”, comenta o major.

Ainda segundo Falcão, passamos muito tempo no nível crítico superando todos os anos da história. É importante continuarmos acima de 2 metros, porque reflete o que acontece fora dele.

“Nós, da Defesa Civil, andamos pela zona rural, verificamos toda a situação e percebemos que ainda continua um nível severo de seca. A expectativa é que saiamos desse estado na segunda quinzena de novembro”, conta.

O coordenador destaca ainda que para o início do próximo mês a situação melhore um pouco mais. Mas que é necessário aguardar a segunda quinzena.

“É importante manter-se no nível maior, porque isso diminui nossa crise hídrica, que acontece não só em Rio Branco como também no Estado e no país inteiro”, finaliza.