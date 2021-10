Revoltado consumidor denúncia fraude em bomba de Posto de combustível

- Publicidade-

Sem saber exatamente a quem recorrer, um trabalhador gravou vídeos no momento em que abastecia três garrafas pets de 500ml cada uma com gasolina.

Nas imagens, o homem mostra uma aferição na bomba de combustível do posto diferente da capacidade das três garrafas, que somadas cabem no máximo 1,5 litros, enquanto a bomba aferiu 4,397ml diferença superior a 2litros. Não satisfeito o consumidor exigiu o teste de aferição e o resultado foi volume de combustível inferior ao volume cobrado, o que levanta suspeita de fraude contra o consumidor.

As imagens foram gravadas no início da noite desta segunda-feira, 11 em um Posto de combustível da capital, situado na Avenida Ceará com estrada Dias Martins.

O vídeo tornou-se público em função de divulgação aberta de redes sociais.

O site Ecos da Notícia, antecipadamente deixa aberto espaço ao PROCON, e proprietários do Posto para esclarecimento que se faz necessário a sociedade.

VÍDEO: