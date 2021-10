Representante comercial é encontro morto dentro de banheiro em hospedaria de Brasiléia

- Publicidade-

Um homem identificado como Robson Ferreira da Silva, de 47 anos, foi encontrado sem vida dentro do banheiro de uma hospedaria localizada no centro da cidade de Brasiléia, no início da noite desta segunda-feira, dia 11, após conhecidos sentirem a falta de sua presença no local.



Robson seria um representante comercial e praticamente morava na hospedaria. As autoridades policiais foram acionadas para o local e tudo leva a crer, que a causa da morte pode ter ocasionada por um infarto fulminante quando entrou no banheiro.

As autoridades policiais obtiveram informações que Robson foi visto com vida no final de domingo passado, dia 9, o que levantou suspeitas dos proprietários já que o ar-condicionado estava ligado a cerca de 24 horas.

O corpo foi regatado por agentes da Polícia Civil e Militar, sendo encaminhado ao IML na Capital, onde irão tentar localizar parentes que moram, segundo informações, no estado da Bahia (BA), para que possam levar o corpo para ser sepultado próximo aos familiares.