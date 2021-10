Representação do governo em Brasília e Secretaria de Saúde buscam habilitação da UPA de Cruzeiro do Sul

- Publicidade-

A Representação do Governo do Acre em Brasília (Repac) e a Secretaria de Saúde do Estado (Sesacre) estão buscando, junto ao Ministério da Saúde, a conclusão do processo de habilitação da Unidade de Pronto Atendimento (UPA) de Cruzeiro do Sul. O assunto foi tratado em reunião nesta quarta-feira, 26, entre o chefe da Repac, Ricardo França, e a secretária de saúde do Estado, Paula Mariano.

“Essa obra estava parada, num processo que vem desde 2015, e o nosso governo conseguiu terminar. Agora, precisamos concluir o processo de habilitação, para que possa receber os recursos necessários e prestar atendimento ainda melhor para a população”, explicou Paula Mariano.

Chefe da Repac, Ricardo França, e a secretária de saúde do Estado, Paula Mariano. Foto: Dilma Tavares

A secretária apresentou diversos avanços do governo do Estado na Saúde, como a implantação dos tomógrafos do Juruá e de Brasiléia e a inauguração do Centro de Odontologia Especializada, em Rio Branco, e destacou a importância do apoio da Repac nas ações que dependem de Brasília. “Assim, temos o acesso mais facilitado aos ministérios para dar as respostas necessárias o quanto antes para a população”, afirmou.

“Conte com a Repac, que é o braço do governo em Brasília e tem a função de apoiar o governador, os secretários de Estado e demais gestores governamentais na busca de apoios e recursos para o Acre”, afirmou Ricardo França, que reforçou “a importância do trabalho de parceria entre a Repac e as secretarias para contribuir para que o governo leve os benefícios para a população”.

O representante citou, entre vários exemplos, a ação que busca a habilitação da UPA de Cruzeiro do Sul. “A Secretaria de Saúde com suas providências e documentações e a Repac com os processos e articulações em Brasília. Iremos inclusive ao Ministério da Saúde buscando agilizar o processo”, explicou França, que fez um relato sobre as ações voltadas para a Sesacre e que estão sendo acompanhadas pelo órgão.

Ricardo França também entregou para a secretária o documento, elaborado pela Secretaria de Planejamento e Gestão, com as 80 propostas prioritárias do governo para a indicação de recursos via emendas parlamentares ao Orçamento Geral da União (OGU) de 2022 e que está sendo entregue para todos os integrantes da bancada federal do Estado.

A secretária reiterou as prioridades da sua pasta e destacou outras ações consideradas urgentes, como ações voltadas para a atenção primária e para a rede de urgência e emergência, as quais também serão apresentadas para a bancada federal do Estado, conforme garantiu o representante França.

Participação

Também participaram da reunião na Repac, pela Sesacre, a coordenadora da Rede de Urgência e Emergência e coordenadora do Centro de Operações Emergenciais, Marília Carvalho; a chefe do Departamento de Regulação, Controle e Avaliação, Adriana Salomão; e a assessora técnica Isla Sales.

Em Brasília, a secretária Paula Mariano participará do encontro do Conselho Nacional de Secretários de Saúde (Conass), nesta quarta-feira, 27, e da reunião da Comissão Intergestores Tripartirte (CIT), que será realizada na quinta-feira, 28.