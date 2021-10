Renato parabeniza torcida do Flamengo por apoio em jogo contra Atlético-MG: “Saímos vencedores, porque tivemos essa energia”

- Publicidade-

Após uma sequência de quatro jogos sem triunfar, o Flamengo deu o primeiro passo para espantar a crise que rondava a Gávea e o Ninho do Urubu: venceu. O Mais Querido superou o atual líder do Campeonato Brasileiro, Atlético-MG, por 1 a 0, no Maracanã, pela 29ª rodada do torneio nacional. Com gol salvador de Michael, o técnico Renato Gaúcho pôde respirar aliviado e, não à toa, mandou um recado para a Nação Rubro-Negra.

Em entrevista coletiva concedida logo após o confronto, Renato parabenizou os torcedores presentes no Maracanã na noite do último sábado (30). Para o treinador, foi a energia da Nação somada a entrega dos jogadores em campo que fez com que a equipe conquistasse os três pontos. Além disso, o comandante fez questão de ressaltar que na reta final do Brasileirão tudo pode acontecer, já que o Fla diminuiu para dez pontos a diferença para o atual líder.

O torcedor está de parabéns. Na quarta dei razão para o torcedor. É paixão, ele quer ganhar sempre. Mas nem sempre é possível. Por isso tem profissionais no clube. A gente precisa pensar. o torcedor reage só com o coração. Tem hora que o resultado não aparece e o torcedor cobra. Hoje (sábado) o torcedor foi fantástico, essa energia a gente precisa. enquanto tiver chance a gente vai atrás -, disse, antes de completar:

— Hoje (sábado), foi uma demonstração de entrega muito grande. Brigamos com adversário poderoso, líder do brasileiro, na final da copa do brasil. Hoje medimos força e saímos vencedores, porque tivemos essa energia. Sempre que possível o torcedor deve vir ao maracanã e trazer essa energia, precisamos muito dela. Enquanto tiver chance, vamos correr atrás. Hoje reduzimos tres pontos do Atlético, e faltam muitas rodadas. Já vi muita acontecer -, finalizo