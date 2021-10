Relator da CPI da Covid deve propor pena de dois anos de prisão para quem divulgar fake news

- Publicidade-

O senador Renan Calheiros (MDB-AL) deve propor em seu relatório um projeto de lei que estabelece prisão de até dois anos para quem disseminar notícias falsas com conhecimento de que se trata de fake news. As informações são do jornal Folha de S. Paulo.

O conteúdo do relatório ainda é debatido com integrantes da comissão e deve ser apresentado na semana do dia 18 de outubro. Além da lei contra as fake news, Calheiros também busca sugerir regras para empresas de mídias sociais, para que elas passem a exigir o RG e não só o e-mail para a criação de contas, como uma forma de inibir a existência de robôs.

Outro ponto já disseminado do relatório é a indicação de Carlos Bolsonaro como articulador de rede de fake news.