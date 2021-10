Reinaldo Gottino e Fabíola Reipert se afastam do Balanço Geral devido à Covid-19

- Publicidade-

De acordo com o colunista Flávio Ricco do Portal R7, os jornalistas Reinaldo Gottino e Fabíola Reipert ficarão afastados do programa Balanço Geral SP, na Record TV, a partir desta terça-feira (26), após Marcos Paulo Souza – conhecido como a cobra Judite – testar positivo para Covid-19.

Renato Lombardi, comentarista do jornalístico, não precisou ser afastado de suas atividades, pois estava viajando e não teve contato com os apresentadores.

Os apresentadores serão substituídos temporariamente por Celso Zucatelli, Keila Jimenez e Diógenes Luca.