Rei do futebol: Pelé faz 81 anos neste sábado (23)

Pelé celebra 81 anos neste sábado (23), após passar por um período internado no hospital Albert Einstein, em São Paulo.

Na noite de sexta-feira (22), uma contagem regressiva para o aniversário do rei do futebol começou em suas redes sociais. Pelé apareceu em uma postagem segurando um bolo decorado como se fosse um campo de futebol. A postagem teve a legenda: “Meu aniversário está chegando! E aí, já prepararam o bolo?”

Em setembro, Pelé foi submetido a uma cirurgia para a retirada de um tumor no intestino. Depois, apresentou instabilidade respiratória e foi internado em uma Unidade de Terapia Intensiva (UTI). Enfrentando a situação com muito otimismo, no dia 30 de setembro Pelé recebeu alta e agora segue em casa em recuperação.

Pelé está aposentado do futebol há 44 anos e conquistou os títulos das Copas do Mundo de 1958, 1962 e 1970. Seu legado continua na memória de quem teve o privilégio de vê-lo entrar em campo ou de quem tem o imaginário das partidas e só o conhece como uma lenda.

O perfil oficial do Clube da Baixada Santista no Twitter fez uma série de publicações parabenizando o craque. Em um dos posts, eles disseram: “Feliz aniversário, Edson Arantes do Nascimento. E muito obrigado por existir. Pelo Santos, pelo Brasil e por todo o esporte.”