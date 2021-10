Reformas de aeródromos fortalecem setor aeroportuário no Vale do Juruá

- Publicidade-

Em busca do desenvolvimento do Acre, o governo de Gladson Cameli adotou, como uma de suas apostas, o fortalecimento do setor aeroportuário em todo o estado. Somente no Juruá, são mais de R$ 12 milhões investidos no ramo, com as reformas e manutenção dos aeródromos de Porto Walter, Marechal Thaumaturgo, Tarauacá e Feijó. O Departamento de Estradas de Rodagens (Deracre) vem executando as ações.

Com a realização dos serviços de cercamento, sinalização de pistas, troca de telhados, além das readequações de guichês, reforma de banheiros, construção de locais com acessibilidade e pintura de terminais de passageiros, a gestão de Cameli garante mais segurança durante pousos e decolagens para mais de 100 mil pessoas que habitam nesses municípios.

Há poucos dias, o governo recebeu da Anac a liberação do aeródromo de Porto Walter. Foto: Ascom/Deracre

A geração de emprego, renda e riqueza para a região também se tornaram metas com as aplicações. Além de atender as exigências do padrão da Agência Nacional de Aviação Civil (Anac), as obras mostram o compromisso do governo com juruaenses que dependem do transporte aéreo para movimentar o seu negócio.

Garantia do direito de ir e vir, geração de emprego, renda e desenvolvimento são alguns dos benefícios que o governo do Acre trará à população do Juruá com a reforma dos aeródromos. Foto: Ascom/Deracre

“O governador Gladson Cameli tem se empenhado e feito cobranças constantes sobre a finalização dessas obras. Com a ajuda de Deus e muito trabalho, caminhamos para a conclusão do que ainda precisa ser feito”, disse Luciano Oliveira, diretor do Deracre no Juruá.

Aeródromo de Porto Walter

Com aplicação de mais de R$ 4 milhões, o governo finalizou a reforma do aeródromo de Porto Walter e recebeu, por meio da portaria nº 6060, publicada no Diário Oficial da União no dia 5 de outubro, a liberação da Anac para a utilização do espaço. Um ganho para mais de 40 mil portowaltenses.

Pista do aeródromo de Porto Walter. Foto: Ascom/Deracre

Aeródromo de Tarauacá

Entrando na fase de conclusão, o aeródromo de Tarauacá recebeu um montante de R$ 2 milhões para adequação do espaço, que vai garantir melhores condições no tráfego aéreo para mais de 60 mil moradores do município.

Pista do aeródromo de Tarauacá. Foto: Ascom/Deracre

Aeródromo de Feijó

Também concluída, a revitalização do aeródromo de Feijó custou aos cofres públicos um total de R$ 4 milhões e vem beneficiado, com serviços de qualidade, os mais de 30 mil habitantes da cidade.

Pista do aeródromo de Feijó. Foto: Ascom/Deracre

Aeródromo de Marechal Thaumaturgo

Com os trabalhos bem avançados, o governo planeja entregar a reforma do aeródromo de Marechal Thaumaturgo nos próximos dias. Foram garantidos mais de R$ 2 milhões em melhorias, que beneficiará mais de 40 mil munícipes.

Registro da reforma que vem sendo feita no aeródromo de Marechal Thaumaturgo. Foto: Edson Fernandes/Secom