Reeducandos envolvidos em violência doméstica recebem palestra no presídio de Sena Madureira

Alguns reeducandos que se encontram recolhidos no presídio Evaristo de Moraes, em Sena Madureira, por envolvimento em agressões contra mulheres foram submetidos a uma palestra nesta quinta-feira (28). O conteúdo foi preparado pela equipe técnica de assistência social e psicológica.

De acordo com Francisco de Assis, Diretor do presídio, a meta primordial é conscientizar tais reeducandos a não reincidirem nas mesmas práticas à medida que foram postos em liberdade. “Esses reeducandos estão no presídio porque cometeram violência contra mulheres. Não é interessante que eles simplesmente cumpram as penas e saiam da mesma forma, por isso, estamos realizando palestras para que eles possam refletir melhor e possam mudar suas atitudes. Estamos tentando ajudar para que os índices de violência doméstica possam diminuir”, comentou.



A iniciativa conta com o apoio da Desembargadora Eva Evangelista, do juiz Fábio Farias e do promotor Thalles Ferreira.

A projeção é que ao longo do ano sejam realizadas pelo menos 6 palestras com os reeducandos.