Recordista mundial queniana é encontrada morta a facadas em casa

A corredora queniana Agnes Jebet Tirop, de 25 anos, atual recordista mundial dos 10 mil metros, foi encontrada morta com uma facada no abdômen nesta quarta-feira (13) em sua casa na cidade de Iten, no Quênia. Seu marido é o principal suspeito e está desaparecido.

A Federação de Atletismo do Quênia confirmou a morte de Tirop em nota e afirma que está apurando as circunstâncias do caso.

Além de ser recordista mundial, Tirop foi a medalhista de bronze mundial dos 5.000 m de 2019. Em Tóquio 2020, a atleta terminou em quarto lugar.