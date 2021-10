Recém-nascido é encontrado em caçamba de entulho em Paulínia, no interior de SP

Polícia investiga quem são os responsáveis pela criança

A polícia de Paulínia, cidade a 119 km de São Paulo, procura pelos responsáveis de um recém-nascido encontrado em uma caçamba de entulho no fim da tarde de ontem (19), em um bairro da cidade.

Os guardas foram acionados por moradores da região. A criança foi encontrada por uma catadora de recicláveis que estava vasculhando a caçamba ainda com vida. O Corpo de Bombeiros foi acionado, mas ele não resistiu.

Um saco de ração de cachorro amarrado chamou a atenção da mulher, e ao abri-lo, ela encontrou várias embalagens de palha de aço novas, e um saco preto no fundo.

A mulher pediu ajuda de um transeunte para rasgar o saco, e se deparou com o braço do bebê, que ainda estava envolto na placenta e com o cordão umbilical, segundo o boletim de ocorrência.