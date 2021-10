RECAP DA POLÍCIA PENAL prende Foragido da Justiça após tentar fugir do Pronto Socorro

- Publicidade-

Na tarde do dia 20 de outubro, Policiais da Divisão de Busca e Recaptura da Polícia Penal , deram cumprimento a um Mandato de Prisão em desfavor de J.A.A.S.

O mesmo tem passagem por furto, roubo e tentativa de Homicídio. Diante desta vasta ficha criminal, a somatória das penas poderiam chegar a 22 anos.

Ele estava no Pronto Socorro quando foi avisado por alguém sobre o mandado de prisão e empreendeu fuga antes de receber alta e ser medicado.

A tentativa de fuga foi em vão, pois o homem foi preso pelo Recap logo após escapar do PS. Ele recebeu voz de prisão próximo a base do SAMU e na sequência foi conduzido, Pela Polícia Penal, para a Delegacia de Flagrantes e posteriormente ao Complexo Penal da Capital.

Com Informações Chumbo Grosso