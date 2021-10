Rainha Caipira do Acre participará de evento nacional neste fim de semana

- Publicidade-

A rainha caipira da quadrilha Junina Pega-Pega, Helen Sandra Costa, participará do V Encontro Nacional de Rainhas do Brasil, neste fim de semana, em Manaus (AM). Esta é a quinta vez, que a jovem representa o estado neste evento.

O encontro ocorrerá entre os dias 22 e 24 de outubro de 2021, e contará com a presença de realezas de várias partes do país. Na oportunidade, cada participante troca informação sobre sua experiência, conhecimentos e realidade cultural de seu estado.

Helen Sandra, que é graduada pela Universidade Federal do Acre em Letras/Português e Letras/Libras, com pós-graduação em Educação Infantil com ênfase em Educação Especial e é professora de libras e assistente educacional no estado, é brincante fundadora da Junina Pega-Pega. Junto com quadrilha coleciona viagens e diversos títulos ao longo de 25 temporadas.

“São 25 anos, mas todo ano é único, pois é sempre uma temática nova e novos desafios. O mesmo frio que eu sentia quando iniciei permanece até hoje a cada apresentação. Representar minha junina em um evento nacional, e de grande porte como esse, com rainhas de todo o Brasil é uma responsabilidade muito grande e, ao mesmo tempo, prazeroso”, destaca a realeza.