Queda de ônibus em ribanceira deixa 8 mortos e 44 feridos no interior de MG

Ao menos oito pessoas morreram e os demais 44 ocupantes ficaram feridos

- Publicidade-

Um ônibus com 52 pessoas a bordo caiu em uma ribanceira na noite do sábado, 2, na Serra da Vileta, na rodovia BR-116, em Leopoldina, região da Zona da Mata, em Minas Gerais. Ao menos oito pessoas morreram e os demais 44 ocupantes ficaram feridos, segundo informações do Corpo de Bombeiros de Leopoldina.

Entre os passageiros, estavam cinco crianças. Na manhã deste domingo, 3, as equipes de socorro ainda trabalhavam no resgate dos corpos que ficaram embaixo do veículo.

O ônibus, da Viação Gontijo, havia saído de Santo Amaro, em São Paulo, e seguia para Ubatã, na Bahia.

Conforme os bombeiros, chovia muito quando o ônibus despencou na ribanceira, em um trecho da serra, no km 776 da rodovia. O local é de difícil acesso.

Equipes do Corpo de Bombeiros e do Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (Samu) das cidades de Leopoldina, Cataguases, Laranjal e Muriaé, com apoio da Polícia Rodoviária Federal e Polícia Militar, trabalham no socorro às vítimas.

Os feridos foram levados para o hospital Casa de Caridade Leopoldinense, em Leopoldina, e para hospitais de Cataguases.

Até o fim da manhã deste domingo não havia informações sobre o estado das vítimas.

Conforme o Corpo de Bombeiros, às 11 horas, equipes permaneciam no local do acidente com equipamentos para tentar mover o ônibus, que caiu e rolou a uma distância de 150 metros da pista, ficando parcialmente submerso em um córrego.

Conforme a Polícia Rodoviária Federal, o trecho de serra é perigoso, mas está bem sinalizado. A reportagem entrou em contato com a Gontijo e ainda aguarda retorno da empresa.