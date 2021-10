Queda de ônibus em ribanceira deixa 8 mortos e 44 feridos no interior de MG

- Publicidade-

Um ônibus com 52 pessoas a bordo caiu em uma ribanceira na noite do sábado, 2, na Serra da Vileta, na rodovia BR-116, em Leopoldina, região da Zona da Mata, em Minas Gerais. Ao menos oito pessoas morreram e os demais 44 ocupantes ficaram feridos, segundo informações do Corpo de Bombeiros de Leopoldina.

Entre os passageiros, estavam cinco crianças. Na manhã deste domingo (3/10), as equipes de socorro ainda trabalhavam no resgate dos corpos que ficaram embaixo do veículo.

O ônibus, da Viação Gontijo, havia saído de Santo Amaro, em São Paulo, e seguia para Ubatã, na Bahia.

Conforme os bombeiros, chovia muito quando o ônibus despencou na ribanceira, em um trecho da serra, no km 776 da rodovia. O local é de difícil acesso.

Equipes do Corpo de Bombeiros e do Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (Samu) das cidades de Leopoldina, Cataguases, Laranjal e Muriaé, com apoio da Polícia Rodoviária Federal e Polícia Militar, trabalham no socorro às vítimas.

Os feridos foram levados para o hospital Casa de Caridade Leopoldinense, em Leopoldina, e para hospitais de Cataguases.

Até o fim da manhã deste domingo não havia informações sobre o estado das vítimas.

Conforme o Corpo de Bombeiros, às 11 horas, equipes permaneciam no local do acidente com equipamentos para tentar mover o ônibus, que caiu e rolou a uma distância de 150 metros da pista, ficando parcialmente submerso em um córrego.

Conforme a Polícia Rodoviária Federal, o trecho de serra é perigoso, mas está bem sinalizado.

A reportagem entrou em contato com a Gontijo e ainda aguarda retorno da empresa.