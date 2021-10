Queda de avião da Força Aérea da Bolívia provoca morte de 6 pessoas

Além do piloto e do copiloto, estavam a bordo quatro funcionários do Ministério da Saúde; aeronave teria se chocado com uma árvore.

Um avião da Força Aérea da Bolívia caiu na manhã deste sábado (9) no departamento de Pando, na região amazônica do país, e as seis pessoas que estavam a bordo morreram, entre elas, quatro funcionárias do Ministério da Saúde.

A aeronave decolou da cidade de Riberalta, em direção à Cobija, capital do departamento de Pando, segundo o subcomandante da polícia nacional, Luis Cuevas, à emissora de televisão Unitel.

Cuevas relatou que o avião, com matrícula FAB-320, “se chocou contra uma árvore” e caiu perto da localidade de Agua Dulce, na mesma região.

“Sabemos que, neste acidente, seis pessoas morreram. Estamos falando do piloto e do copiloto, que pertencem à Força Aérea Boliviana, assim como quatro civis, que pertencem ao Ministério da Saúde”, disse Cuevas.