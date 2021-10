Quatro pessoas são presas em flagrante por assalto a comércio em Cruzeiro do Sul

- Publicidade-

A Polícia Militar, através do 6° Batalhão, frustra roubo no Centro de Cruzeiro do Sul. Os Policiais Militares receberam a denuncia através do COPOM informando que haviam criminosos realizando roubo na loja OnTime no Centro da Cidade. De imediato, as Guarnições da Rádio Patrulha, Trânsito e Comercial realizaram o cerco no local. Quando os criminosos perceberam a presença dos policiais militares tomaram como refém uma das vítimas. Após alguns minutos de negociação, o refém foi libertado e um dos criminosos jogou um revólver Cal. 32 e se entregou. Os outros três indivíduos tentaram se evadir pelo telhado da loja sendo, posteriormente, impedidos e presos pelas equipes da Polícia Militar onde foi apreendido uma PT 57 S AMF 7.65mm e recuperados todos os objetivos subtraídos. Com eles, ainda, foi apreendido uma trouxinha contendo uma substância verde com aspecto de maconha.

Os envolvidos foram encaminhados para a Delegacia de Polícia para os demais atos legais.

O Comandante do 6° Batalhão, Coronel PM Evandro Bezerra, elogiou a atuação dos policiais militares e destacou a qualidade técnica e profissional dos militares que conduziram a ocorrência tendo como resultado positivo diante a sociedade.

6° Batalhão da Polícia Militar – Sentinela do Juruá.