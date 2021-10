Quatro pessoas que planejavam assaltar idoso na Vila Santa Rosa, são presas por porte ilegal de arma de fogo em Cruzeiro do Sul

- Publicidade-

Os Policiais evitaram um roubo de grande vulto a qual estava previsto para ser realizado pelos indivíduos naquela localidade, vez que após a abordagem chegou ao conhecimento da Equipe Policial que aqueles indivíduos estavam planejando um ataque a um senhor de idade que residente em um ramal daquela região.



Em cumprimento à operação Hórus, programa V.I.G.I.A, Forças de Segurança com atuação no Vale do Juruá, compostas pela Polícia Civil, Polícia Federal, Polícia Militar/6ºBPM, realizavam diligências pela cidade com o objetivo de localizar e prender um foragido da Justiça, bem como evitar o cometimento de delitos.

Em cumprimento as diligências, avistaram um veículo Honda City no Distrito de Santa Rosa, com alguns indivíduos que são conhecidos no meio policial devido as várias passagens, ato contínuo foi realizada a abordagem pelas forças de segurança. Na oportunidade foi possível prender os nacionais O. A. dos S., 23 anos; J. G. T., 33 anos; M. E. A. N., 19 anos; e ,H. G. M., 28 anos, pelos delitos de porte ilegal de arma de fogo de uso permitido e porte ilegal de arma de fogo de uso restrito.

Os Policiais evitaram um roubo de grande vulto a qual estava previsto para ser realizado pelos indivíduos naquela localidade, vez que após a abordagem chegou ao conhecimento da Equipe Policial que aqueles indivíduos estavam planejando um ataque a um senhor de idade que residente em um ramal daquela região.

Aos autores, os quais já são conhecidos no meio policial, assumiram a propriedade do armamento, sendo dada voz de prisão para todos e juntamente com o material apreendido, foram conduzidos para a Delegacia de Polícia Civil para os procedimentos de praxe.

Apreensão

• 01 revólver cal. 38 no valor de R$ 5.890,00 (cinco mil oitocentos e noventa reais)

• 01 revolver cal. 38 no valor de R$ 4.200,00 (quatro mil e duzentos reais)

• 01 veículos Honda City – ano/modelo 2010/2011 no valor de R$ 42.693,00 (quarenta e dois mil seiscentos e noventa e três reais)

Prejuízo

• R$ 52.783,00 (Cinquenta e dois mil, setecentos e oitenta e três reais).