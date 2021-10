Publicado edital com 152 vagas para o Colégio Militar Tiradentes

- Publicidade-

O comando-geral da Polícia Militar e a Secretaria de Educação do Acre publicaram nesta quinta-feira (28), no Diário Oficial do Estado (DOE), o edital com as normas para o ingresso de alunos no 6º e 7º ano do Ensino Fundamental II do Colégio Militar Estadual Tiradentes, relativo ao ano letivo de 2022.

Serão oferecidas 132 vagas para o 6º ano do Ensino Fundamental II e outras 20 para o 7º ano do Ensino Fundamental II – em ambos os casos no turno vespertino.

As inscrições deverão ser efetuadas entre os dias 8 e 12 de novembro, das 7h às 11h e das 14h às 17h, no Colégio Militar Estadual Tiradentes, localizado na Estrada do Calafate s/n, Bairro Calafate, em Rio Branco.

Do total de vagas ofertadas, 50% em cada ano serão destinadas a candidatos selecionados entre os dependentes de militares estaduais do Acre. As outras, inclusive as eventualmente remanescentes do percentual mencionado, serão ocupadas pelos demais candidatos da comunidade civil.

Para concorrer, o aluno deverá estar cursando ou ter concluído o ano anterior ao qual concorre à vaga.

Para ter acesso à ficha de inscrição e saber mais sobre o processo seletivo, acesse o edital completo AQUI.

Com informações de O Acre Agora