Próximo de completar 90 anos, Cristo Redentor vira marca de cachaça

Feito em concreto armado e pedra sabão e com 30 metros de altura, o Cristro Redentor completa na próxima terça-feira (12) 90 anos de inauguração. Para celebrar a data o Cristo terá nova marca de cachaça. O produto oficial e licenciado já será comercializado em várias partes do mundo. A mais nova bebida é fabricada pela Única 7 Engenhos, pertencente ao grupo Engenho São Miguel.

Além disso, o Cristo também abrigará uma nova parceira: a rede de joalherias HStern, que oferecerá uma coletânea de pingentes com a imagem do Cristo Redentor. Tudo isso é visando o aquecimento da economia no local, com presença de novas fontes de renda.