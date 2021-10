Provedora de internet processa Netflix por sucesso com ‘Round 6’

- Publicidade-

A provedora de internet SK Broadband entrou com um processo contra a Netflix por conta do excesso de tráfego que as séries do streaming estão gerando. A empresa sul-coreana pediu ajuda para arcar com os custos extras destinados a atender à alta demanda dos consumidores e resolver os pedidos de manutenção.

Segundo a SK, a quantidade de dados consumida pela Netflix aumentou 24 vezes com relação a maio de 2018 graças ao sucesso que séries como ‘D.P’ e ‘Round 6’ têm no país. Esta última, aliás, é o grande hit do momento e pode se tornar a mais vista da história da plataforma.

As informações divulgadas pela Reuters ainda apontam que desde 2018 a Netflix paga pelo uso dos serviços da SK e que tem uma linha inteira focada em garantir o acesso dos consumidores aos vídeos em alta definição. Ainda assim, só pelos prejuízos gerados em 2020, o streaming estaria devendo cerca de US$ 22,9 milhões, equivalentes a R$ 124,63.

A operadora também pontua que a Netflix é, ao lado do Youtube, a plataforma que mais gasta banda larga na Coréia do Sul e que ambas as empresas são as únicas que não pagam uma taxa extra por isso. Facebook, Apple e Amazon já são taxados pelo excesso de tráfego gerado.

A Netflix respondeu que avaliará as queixas e buscará novas formas de trabalhar com a operadora para que os clientes não sejam afetados.