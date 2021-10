Pronto-Socorro de Covid-19 de Cruzeiro do Sul será fechado no final de novembro

- Publicidade-

A Associação Nossa Senhora da Saúde – Anssau, instituição religiosa que administra os Hospitais de Campanha e do Juruá, em Cruzeiro do Sul, vai desativar o Pronto-Socorro Covid-19 no final de novembro. A secretaria de Saúde (Sesacre), já determinou a desmobilização da unidade hospitalar, mas a Anssau solicitou um prazo de 45 dias para o fechamento do PS.

O restante da estrutura hospitalar, os leitos de enfermaria e as Unidades de Terapia Intensiva – UTIs, seguirão montados, mas em quantidade reduzida. O atendimento de casos suspeitos de Covid-19 serão atendidos nas unidades de saúde do município e UPA e só em caso de necessidade de internação, os pacientes serão encaminhados para o Hospital de Campanha.

Quanto aos médicos, contratados durante a pandemia, segundo a vice-diretora clínica, Riane Araújo dos Santos , não serão demitidos. “Os médicos permanecem sendo reorganizados para o atendimento de todo o hospital”, relata.

Sala do tomógrafo pronta

A sala dentro do Hospital do Juruá, onde será montado o novo tomógrafo, já está pronta e a equipe de instalação está em Cruzeiro do Sul para a montagem do equipamento. Mas ainda não há data para o início do funcionamento do aparelho.

O tomógrafo foi entregue pelo governador Gladson Cameli no Hospital do Juruá em fevereiro deste ano. Desde então permanece encaixotado.

Casos de Covid tiveram leve aumento

Nesta quinta-feira, 21, há um total de 8 pacientes internados no Hospital de Campanha de Cruzeiro do Sul, sendo 7 na clínica e 1 na UTI. Nas últimas 24 horas foram registradas 2 internações. A unidade hospitalar já chegou a ter 1 único paciente internado.