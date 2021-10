Profissionais de UPAs e Samu de Rio Branco participam de capacitação pelo Albert Einstein

- Publicidade-

O governo do Acre, por meio do Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (Samu), articulou junto a Coordenação Geral da Urgência (CGU) uma capacitação para os profissionais das Unidades de Pronto Atendimento (UPAs) e do Serviço de Atendimento Móvel de urgência (Samu), de Rio Branco, uma capacitação para fortalecimento da Rede de Urgência do Estado.

O treinamento é realizado em maior parte via plataforma online, finalizando com uma simulação realística no Albert Einstein Instituto Israelita de Ensino e Pesquisa, em São Paulo.

De acordo com a coordenadora da Rede de Urgência e Emergência (RUE) do Acre, Marília Carvalho, a meta é estender a capacitação aos outros municípios: “As salas de estabilização, componente da Rede de Urgência precisam estar prontas para receberem e estabilizarem o paciente grave”.

Em 2020, por meio do Programa de Desenvolvimento Institucional do Sistema Único de Saúde (Proadi-SUS), foram capacitados 80 profissionais na área de urgência pediátrica e adulta com simulação realística. As vagas são selecionadas periodicamente, sendo que o projeto está finalizando esse ano, com previsão de retorno em 2022.