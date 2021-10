Professores de Tarauacá foram às ruas neste 15 de Outubro contra decisão da Justiça que declarou greve ilegal

- Publicidade-

Professores da rede pública de ensino de Tarauacá se concentraram em frente à Prefeitura na manhã de sexta-feira, 15 de outubro, dia do professor, para protestar contra a decisão da Justiça que declarou a greve, deflagrada pelo Sinteac, ilegal.

Ontem, o desembargador Laudivon Nogueira mandou que os trabalhadores retornassem às escolas, após entender que a greve neste momento de pandemia traria prejuízos aos estudantes.

“Hoje, os professores de Tarauacá estarão dando um recado para todos os professores do País inteiro. Estão às ruas em protesto pelo tratamento que estão recebendo da Educação Municipal”, disse Lauro Benigno, presidente do Sinteac, do Núcleo de Tarauacá.