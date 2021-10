Professora grávida detida por ter relações com aluno menor nos EUA

Autoridades não especularam sobre quem é o pai do bebê.

Heiry Calvi, uma professora de 41 anos, foi detida no último dia 8 de outubro, nos Estados Unidos, por ter uma relação inapropriada com um aluno menor, de apenas 15 anos. A docente está grávida de oito meses, mas as autoridades não especularam sobre quem é o pai do bebê.

Em março deste ano, Calvi já tinha sido colocada para executar funções administrativas para que não tivesse contato com os estudantes. Isto ocorreu porque, contam os meios locais, alguns alunos denunciaram à polícia que um amigo tinha mostrado vídeos dele a manter relações sexuais com a professora

Ao obterem autorização para verificarem o celular do menor, a polícia de Doral, no estado da Flórida, encontrou também mensagens em que ambos revelavam como estavam apaixonados um pelo outro.

A relação teria começado em finais de 2020, quando Heiry Calvi começou a dar explicações ao menor em casa. Às autoridades, o rapaz assegurou que as relações sexuais foram consentidas: “Disse-nos veementemente que não foi estuprado”, indicou à CBS Miami Rey Valdés, porta-voz da polícia. A docente foi libertada após pagar uma fiança.