Procon Tocantins realiza pesquisa de preços para o Dia de Finados e encontra variação de até 114,44%

Para auxiliar o consumidor nesse momento, o Procon Tocantins traz uma recente pesquisa de preços realizada nessa quarta-feira, 27, em quatro estabelecimentos na Capital, onde o levantamento avaliou 18 itens, dentre eles, vasos de lírios, crisântemos, bola belga, azaléia e violeta, bem como rosas, margaridas e coroas.

O item que atingiu maior variaçãode preços foi o vaso de kalanchoe número 15, com variação de 114,44%, vendido entre R$ 13,99 e R$ R$ 30. A pesquisa aponta, em segundo lugar, o vaso de begônia grande, com variação de 103,78%, comercializado entre R$ 26,99 e R$ 55. Já em terceiro lugar, vem o vaso médio de lírio, com variação de 96,51%, com preços entre R$ 22,90 e R$ R$ 45.

Entre as coroas de flores, o item que apresenta maior índice de variação, 93,33%, foi a coroa artificial grande, vendida entre R$ 150 e R$ 290.

Para o superintendente do Procon Tocantins, Valter Viana, o levantamento de preços é de suma importância para este momento onde o consumidor está voltado para, de alguma forma, homenagear os seus entes queridos. “As pesquisas nos permitem constatar se a variação de preços está dentro dos parâmetros ou se há excessos, uma vez que com o aumento da procura é possível que haja variação nesses valores, considerando, ainda, as diferentes peculiaridades dos fornecedores. Nosso dever é orientar o consumidor antes das compras para que ele faça suas aquisições com preços mais acessíveis”, destaca o gestor do órgão de defesa do consumidor.

“Conclama o consumidor a estar sempre atento aos seus direitos e no momento que sentir-se lesado, não se esquive de denunciar, pois é também com a participação do consumidor que realizaremos um trabalho de excelência”, frisa o gerente de fiscalização do órgão, Magno Silva.