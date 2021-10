PROCESSOS SELETIVOS: Prefeitura de Rio Branco abre processo seletivo para Saúde

- Publicidade-

Vagas disponíveis são para funções em nível fundamental, médio e superior

A Prefeitura de Rio Branco abriu processo seletivo para contratação de profissionais das funções de nível fundamental, médio e superior para atuação na Atenção Primária de Saúde do município. A decisão foi publicada no Diário Oficial do Estado (DOE) desta segunda-feira (18).

A seleção ocorrerá a partir da análise curricular e de títulos para as funções de: Auxiliar em Farmácia, Agente de Vigilância Em Saúde, Educador Social, Técnico de Laboratório, Enfermeiro, Farmacêutico, Fisioterapeuta, Fonoaudiólogo, Médico Clínico Geral, Médico Ginecologista, Médico Pediatra, Médico Psiquiatra, Nutricionista, Psicólogo e Terapeuta Ocupacional.

O processo seletivo terá vigência de um ano, contado a partir da homologação do resultado final, podendo ser renovado por igual período, de acordo com a necessidade da Secretaria Municipal de Saúde (Semsa).

Serão contratados 105 servidores, sendo: dois Auxiliares de Farmácia, 21 Agentes de Vigilância em Saúde, dois Educadores Sociais, 11 Técnicos de Laboratório, 27 Enfermeiros, seis Farmacêuticos, dois Fisioterapeutas, dois Fonoaudiólogos, 15 Médicos Clínico Gerais, quatro Médicos Ginecologistas, quatro Médicos Pediatras, dois Médicos Psiquiatras, dois Nutricionistas, quatro Psicólogos e um Terapeuta Ocupacional.

Período de inscrição é a partir das 6 horas do dia 20 de outubro até às 18 horas do dia 22 de outubro. As inscrições deverão ser realizadas exclusivamente via internet, no site da Prefeitura de Rio Branco, através do endereço eletrônico: www. riobranco.ac.gov.br e www.processoseletivosemsa20212.ac.gov.br .