Processo Seletivo Simplificado para contratação temporária de Juiz leigo e Juíza leiga e de Conciliador e Conciliadora

O Tribunal de Justiça do Acre (TJAC) tornou pública a abertura de processo seletivo para contratação temporária e cadastro reserva de profissionais para o desempenho de funções de juiz leigo, juíza leiga, conciliador e conciliadora. Os profissionais atuarão no Sistema de Juizados Especiais e nas varas de Família e Cíveis do Poder Judiciário. O processo seletivo destina-se tanto à reposição imediata de vagas no quadro de colaboradores quanto ao preenchimento de cadastro de reserva.

Os links de inscrições estão prontos, mas estarão liberados apenas no dia 1 de novembro, conforme regra do edital. Clique abaixo nos links em que você deseja efetuar a sua inscrição.