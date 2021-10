Preso homem suspeito de esfaquear companheira e enteado

O mandado de prisão preventiva foi cumprido por agentes de Delegacia Especializada de Atendimento à Mulher (Dem), expedido pela primeira Vara do Tribunal do Júri pela tentativa de feminicídio.

Conforme a polícia, o crime ocorreu no dia 24 de setembro, no Bairro Taquari, motivado por ciúmes. De acordo com as investigações, o suspeito ingeriu bebida alcoólica e agrediu a companheira por causa de ciúmes e desferiu vários golpes de faca contra ela, que foi socorrida pelo filho de 12 anos, que entrou na frente e também ficou ferido.