Presidente provoca: ”Quem é ‘Fora, Bolsonaro’ não sabe quanto é 3 x 8”

O presidente Jair Bolsonaro (sem partido) provocou manifestantes que não apoiam seu governo, na tarde desta segunda-feira (11). Durante conversa com simpatizantes do governo na praia de Guarujá, em São Paulo, o mandatário disse que quem grita “Fora, Bolsonaro” não sabe matemática.

“Na sexta-feira (8), a imprensa publicou, teve uma rebelião [protesto contra o presidente] lá em Campinas . Três pessoas, mulheres, de uma média de 20 anos, estudantes: [gritaram] ‘Fora, Bolsonaro’. Sem problema, eu falei ‘saio agora daqui’ se vocês três me responderem quanto é 3 x 8. Ou se vocês me responderem qual é a raiz quadrada de 4. Não responderam, esse é o nível de pessoa que fala ‘Fora, Bolsonaro’”, disse o presidente.

Além disso, um cidadão pergunta se Bolsonaro pensa que a educação precisa melhorar e ele retruca, dizendo que o país já é um dos piores do mundo no quesito educação.

“Para o mundo que eu quero descer. O Brasil ficou em último no índice PISA [Programa Internacional de Avaliação de Alunos]. Parabéns ao PT. A educação não pode piorar, já estamos em último lugar. Parabéns, Paulo Freire. Engraçado que o primeiro mundo não adota o método Paulo Freire”, rebate o mandatário.

Na sequência, o presidente deu exemplos que melhoraram a qualidade da educação no país, na opinião dele. “Você acha que não tá melhorando? Vocês estão vendo em livro didático ideologia de gênero? A desconstrução da ‘heteronormatividade’, estão vendo? A educação é um transatlântico, não dá pra dar um cavalo de pau”, explicou Bolsonaro.

O presidente da República viajou na sexta-feira a São Paulo e pretende passar todo o feriado no litoral paulista. Após visita a Peruíbe (SP) no sábado (9/10), o mandatário foi multado pela prefeitura por não usar máscara de proteção facial, se irritou com jornalistas e disse que a crise hídrica no país acabou, apesar dos dados da situação dos mananciais prova o contrário .