Prefeitura suspende vacinação contra Covid neste domingo (17) em Rio Branco

Nesse sábado (2), a capital realizou a vacinação em seis postos de saúde, das 8h às 16h, para aplicação de 1ª dose em pessoas a partir dos 12 anos, além de 2ª dose e dose de reforço.

Vacinação no Acre

De acordo com informações do portal de transparência do governo, o Acre já recebeu 1.015.363 doses de vacinas e foram aplicadas 864.118 doses na população até este sábado (16). Dessas, 540.713 foram para pessoas que tomaram a primeira dose, 308.415 a segunda e 12.071 a dose única. Além de outras 2.515 que receberam a dose de reforço.