Prefeitura recupera desnível causador de acidentes na Avenida 28 de setembro em Cruzeiro do Sul

Depois de vários acidentes, a Prefeitura de Cruzeiro do Sul , através da secretaria de obras, resolveu fazer a retirada do desnível da Avenida 28 de setembro, situada no Morro da Glória.

Depois da reportagem do Juruá Notícias fez na quarta-feira, 20, aconteceram três acidentes, inclusive a equipe flagrou uma motociclista caindo no local, onde tinha uma espécie de lombo, originário do asfalto que encolheu, ficando propício aos acidentes

Ainda nesta quarta-feira, 20, à noite, uma vitima teve o pulso furado por conta do acidente. O Samu atendeu o acidente e encaminhou a moça para o hospital de Cruzeiro do Sul. O Samu ao fazer vários atendimentos na localidade colocou quatro cones na rua para evitar que as pessoas se acidentassem no local.

Após os acidentes e reclamações, na manhã dessa quinta-feira, a Secretaria de Obras resolveu a questão, corrigindo a falha.