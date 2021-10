Prefeitura recebe aprovados no processo seletivo simplificado da Secretaria Municipal de Educação

- Publicidade-

A Prefeitura de Rio Branco, por meio da Secretaria Municipal de Educação (Seme), faz, nesta quinta-feira, 21, a lotação dos 58 aprovados no processo seletivo simplificado para contratação temporária de merendeiras e assistentes escolar, referente ao Edital nº 003/2021.

A lotação permanecerá por todo dia das 8h às 17h, na Sede da Secretaria Municipal de Educação, localizada a Rua Quintino Bocaiúva nº 1.833, no Bosque.

Os aprovados devem procurar a Divisão de Gestão de Pessoas da Seme, munidos de documentos pessoais (cópias e originais) como: fotografia, diploma de graduação (nível superior), comprovante de escolaridade (nível fundamental e médio), endereço atualizado, comprovante do serviço militar, título de eleitor e quitação eleitoral, além do número de Pis/Pasep e declaração negativa de antecedentes criminais do cartório distribuidor da comarca de Rio Branco.

Ao todo são trinta candidatos para vaga de assistente escolar, na zona urbana, e três na zona rural; vinte e quatro merendeiras, nas zonas urbana e rural. Todos devem apresentar declaração do não acumulo de cargo, conta salário ou conta corrente (Banco do Brasil), certidão de nascimento e CPF dos filhos menores de 14 anos.