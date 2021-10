Prefeitura realizará dia “D” de vacinação contra covid-19 em mais de 60 pontos de Rio Branco no próximo sábado

- Publicidade-

A prefeitura de Rio Branco, por meio da Secretaria Municipal de Saúde (Semsa) realizará, no próximo sábado, dia 9, de outubro, o dia “D” de vacinação contra a covid-19.

Na capital acreana a expectativa da prefeitura é vacinar oito mil pessoas dos grupos que estão contemplados nesta fase (pessoas a partir de 12 anos, 1ª e 2ª dose, pessoas a partir de 60 anos e profissionais de saúde com 3ª dose).

A exceção são os imunossuprimidos (indivíduos que nasceram com doenças congênitas, imunodeficiências primárias e, os casos das imunodeficiências secundárias, como pacientes com HIV, pessoas em tratamento de câncer ou quem passou por um transplante e necessita dos imunossupressores pelo resto da vida). Neste caso, são 28 dias de intervalo entre a 2ª dose e a dose de reforço.

A secretária de Saúde do município, Sheila Andrade, reuniu na manhã desta terça-feira, 5, gerentes, diretores e coordenadores das unidades de saúde de Rio Branco, para traçar estratégias da ação de busca ativa que será deflagrada no próximo sábado em 62 pontos de vacinação na cidade.

“A prefeitura não para. Neste momento estamos reunidos com os gerentes das Uraps planejando, nos organizando, para que dia 9, sábado, tenhamos um grande mutirão de vacina contra a covid. Em todas as regionais do município serão disponibilizados pontos especificamente para atender a população com o imunizante contra o coronavírus”, falou Sheila Andrade.

De acordo com a secretária, as pessoas que tiveram algum tipo de dificuldade para tomar 1ª, 2ª e 3ª dose da vacina devem procurar o atendimento mais próximo. Além dos profissionais de saúde do município irão trabalhar durante o dia D, parceiros das universidades públicas e privadas.

Simultaneamente

Quem ainda não tomou a vacina contra a H1N1 pode tomar o imunizante contra a covid-19. No caso, no caso é preciso um intervalo de 14 dias entre as duas.

Parcerias

Ao avaliar a ação de busca ativa, campanha desenvolvida em parceria com a Rede Arasuper, Sheila Andrade, destacou o número de dose aplicadas. “Foram 5.105 doses, entre 1ª, 2ª e 3ª, um sucesso”, disse a secretária.

Socorro Martins, diretora da Vigilância Epidemiológica comentou que o município de Rio Branco já aplicou 386.544 doses do imunizante e trabalha para alcançar 100% da população, local.

“Estamos contando com uma grande quantidade de parceiros, que realmente estão trabalhando para que a nossa cidade tenha uma cobertura elevada da vacinação contra covid-19. Podemos citar, entre tantos, o Rotary Club, Unimeta, UniNorte, Ufac e supermercados Mercale e Pague Pouco”, observou Socorro.

O gerente da Urap, do bairro Vila Ivonete, Emerson Bezerra, pediu para a população aderir as estratégias da Semsa. “No próximo sábado, dia 9, a partir de 8 horas estaremos por vários pontos da cidade levando esse serviço. Se você ainda não tomou sua 1ª ou 2ª dose e tem 12 anos ou mais, nos procure, estaremos durante todo dia para levar o imunizante para mais perto de você”, pontuou.