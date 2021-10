Prefeitura de Rio Branco reafirma parceria com a Associação de Pais e Amigos dos Excepcionais do Acre

- Publicidade-

A Prefeitura de Rio Branco, por meio da Secretaria de Assistência Social e Direitos Humanos (SASDH), participou de uma reunião na tarde dessa quarta-feira, 20, com a presidente da Associação de Pais e Amigos dos Excepcionais (Apae). O encontro ocorreu no gabinete da secretária da SASDH, Marfisa Galvão.

Segundo a presidente da Apae, Cecilia Lima, o objetivo da reunião foi para fortalecer e reafirmar o convênio entre a Prefeitura de Rio Branco e a Apae.

“Fomos muito bem recebidos pela vice-prefeita e secretária Marfisa. A gente já tem essa parceria há alguns anos e agora estamos reforçando e está se colocando à disposição para que tenhamos mais convênios e também está colocando pessoas a disposição para que possam contribuir com o desenvolvimento da Apae e a gente só tem gratidão”, disse a presidente.

De acordo com Marfisa Galvão, desde o início da gestão a prefeitura realiza trabalhos em parceria com a Apae. “Estamos iniciando um processo de convenio que é um repasse de cento e um mil reais. A Apae tem uma sala de terapia para crianças e adolescentes e é a melhor que nós temos aqui em Rio Branco. Todos os equipamentos são muito bem preservados, profissionais adequados para que possam melhorar o tratamento que são as deficiências infantil e do adolescente”, afirmou Galvão.