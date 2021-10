Prefeitura de Rio Branco intensifica limpeza nos cemitérios da capital para o dia de finados

- Publicidade-

Prefeitura realiza manutenção e limpeza dos cemitérios de Rio Branco para o dia de finados.

A prefeitura de Rio Branco, por meio da secretaria Municipal de Zeladoria da Cidade (SMZC), informou na manhã desta segunda-feira, 25, que desde o dia 20 de outubro está realizando a manutenção nos cemitérios administrados pelo município que são: Cruz Milagrosa, Jardim da Saudade, São Francisco e São João Batista, para receber a população no dia 2 de novembro, dia de finados.

Segundo o chefe do Departamento de cemitérios da capital, Marcos Souza, os familiares que queiram realizar pinturas, colocar letreiro e baldear os túmulos podem ir até os cemitérios, mas as obras estão suspensas temporariamente.

“O que está suspenso temporariamente devido a programação do dia dos finados é apenas novas construções, correspondente a lei nº 10.809, art 64. A limpeza está sendo realizada e no dia 03/11 voltamos ao normal e a família pode construir novos túmulos no cemitério”, afirmou Souza.

De acordo com o secretário da Zeladoria, Joabe Lira, a prefeitura de Rio Branco já estava se preparando há alguns meses para os serviços de limpeza geral dos quatro cemitérios.

“Agora nessa última semana, nós intensificamos, refazendo a limpeza em todos os quatro cemitérios e estamos também com uma equipe na parte de infraestrutura e manutenção, para que possamos deixar o ambiente bem preparado para receber as pessoas que vierem fazer uma visita aos entes queridos no dia 2 de novembro”, disse o secretário.