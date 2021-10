Prefeito Tião Bocalom e secretária Nabiha Bestene visitam Escola Dr. Zaqueu Machado no ramal Mediterrâneo

- Publicidade-

Escola municipal rural preparada para receber parte dos alunos na segunda-feira,18 (Foto: Dircom)

Acompanhado da secretária Nabiha Bestene, titular da Educação municipal, o prefeito de Rio Branco, Tião Bocalom, visitou neste sábado, 16, a Escola Municipal Dr. Zaqueu Machado, no ramal Mediterrâneo, região da Baixa Verde, zona rural do município de Rio Branco.

Na oportunidade, conversou com servidores e acompanhou os ajustes finais que estão sendo acionados pela Secretaria de Educação Municipal (Seme) para a retomada das aulas presenciais, na próxima segunda-feira, 18.

“A escola do município possui um micro-ônibus Marruá para o transporte escolar. Estamos pensando na construção de uma unidade de saúde a partir do ano que vem. Tentar melhorar o que for possível e cuidar do ramal”, disse o prefeito.

Nabiha Bestene reforçou o compromisso da gestão com a educação dos rio-branquenses.

“É sábado e nós estamos aqui para atender o nosso diretor Neuton Lamego. Sabemos que as nossas crianças estão àvidas pelo saber, pelo convívio com o professor e com os seus coleguinhas. Estamos tomando todas as medidas necessárias para um retorno seguro”, pontuou Nabiha.

O diretor Neuton falou emocionado das conquistas que a prefeitura está levando para a região. “Muito obrigado ao prefeito, a secretária pelo respeito que nutrem pela a gente. Juntos vamos vencer essa batalha. O Bocalom é isso: um amigo do servidor”, ressaltou.

Depois de tomar café com servidores da Escola Dr. Zaqueu Machado, o prefeito visitou outra propriedade no Mediterrâneo, onde conheceu uma produção de queijo, do casal Vera Lúcia Silva e João Severino de Souza, que há seis anos se dedicam ao laticínio e seus derivados.

“Parabéns, é isso que eu como prefeito quero ver. João e Vera, vocês são um exemplo de perseverança. Há mais de seis anos estão firmes, lutando, devagarinho gerando emprego e renda no campo, um modelo a ser seguido”, observou Bocalom.



Produção de queijo, do casal Vera Lúcia Silva e João Severino de Souza