Preço do litro da gasolina no interior do Acre chega a R$ 9,10

Após o reajuste anunciado pela Petrobras, a gasolina em Marechal Thaumaturgo distante 559 quilômetros da capital Rio Branco está sendo comercializada pelo valor de R$ 9,10 o litro. A imagem foi compartilhada pelo deputado estadual Edvaldo Magalhães (PCdoB) nesta quarta-feira, 13, nas redes sociais.

Marechal Thaumaturgo tem uma população estimada em 19 mil habitantes e de poucos carros em suas ruas, mas, mesmo assim, a demanda por combustíveis, principalmente gasolina, é muito alta. O consumo decorre do uso de barcos a motor.

O último aumento do combustível foi no último dia 16 de julho, com o reajuste, o litro da gasolina passou a custar R$ 8,90. Em Cruzeiro do Sul, o litro da gasolina era vendido por R$ 7,13.