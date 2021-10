Por falta de saneamento básico, Acre teve mais de 1,3 mil internações em 2019, aponta estudo

O estudo foi feito a partir de dados públicos do Sistema Nacional de Informações sobre Saneamento (SNIS) e o Datasus, portal do Ministério da Saúde que acompanha os registros de internações, óbitos e outras ocorrências relacionadas à saúde da população do Brasil.

As hospitalizações pela falta de saneamento são causadas por doenças de veiculação hídrica, que, como o nome já indica, são doenças em que a água é um importante veículo de transmissão, como diarreias, malária, dengue, leptospirose, entre outras.

Recentemente, cidades do Acre apresentaram aumento dos casos de diarreia, por exemplo. mesmo que a saúde ainda esteja investigando as causas do surto, a doença está entre as que são transmitidas pela água.

Na semana epidemiológica,38, que contabiliza os dados de 4 de janeiro a 25 de setembro, 11 municípios, o que corresponde à metade das cidades do Acre, estavam em alerta máximo por causa do aumento dos casos, que chegou a quase 20 mil nesse período.

Ainda conforme os dados do estudo, 48% da população do Acre tinha acesso a água tratada em 2019 e apenas 10% à coleta de esgoto. Conforme o Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística (IBGE), a população do Acre chegou a 906.876 habitantes em 2021.