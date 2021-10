Por falta de profissionais, hospital no interior do AC está há uma semana sem médico para atender população

Em nota, a Secretaria Estadual de Saúde (Sesacre), por meio da Coordenação da Regional do Juruá, informou que há uma dificuldade na contratação desses profissionais em todos os municípios, principalmente em localidades de difícil acesso. A Saúde disse ainda que uma profissional deve ser designada para atuar no município a partir de quinta-feira (7). (Veja nota na íntegra abaixo)

Em agosto, moradores da Cidade de Tarauacá também denunciaram demora no atendimento no hospital Dr. Sansão Gomes. Além de alguns relatos de muitos que não conseguem consulta por não apresentarem quadro de urgência e emergência, outros esperam por horas e acabam buscando atendimento particular, eles alegaram também falta de médicos.

O g1 também entrou em contato com a direção do hospital e o diretor, Erasmo Sales, explicou que havia dois médicos no hospital e que a escala era dividida com atuação de cada um por um período de 15 dias, porém, um deles foi embora e por isso o hospital está esse período sem atendimento. Ele reafirmou que uma nova profissional deve chegar ainda esta semana.