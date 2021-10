Poluição invisível nas águas amazônicas ameaça populações e biodiversidade

“Estão se formando coquetéis de contaminação muito importantes em áreas de alta biodiversidade aquática e terrestre. Estamos, de alguma forma, impactando as áreas de maior biodiversidade do planeta por conta da expansão destas grandes cidades, sem ter os sistemas de tratamento de águas urbanas adequadas”, explica, por telefone, o pesquisador espanhol Andreu Rico, Explorador da National Geographic, líder da expedição e coordenador do projeto.

Águas contaminadas

Especialista no estudo de contaminação em sistemas aquáticos, Andreu Rico detalha que foram coletadas 40 amostras de diferentes partes do Rio Amazonas, incluindo os afluentes, focando principalmente em áreas de grande impacto urbano. A maioria da coleta das amostras foi feita a bordo de diferentes tipos de barcos – de passageiros a barcos menores alugados – e de acordo com o tipo de trajeto.

Houve coleta em terra também, próximo a áreas de lançamento de esgoto e águas mais contaminadas de cidades, e em rios menores e urbanos. Os resultados começaram a aparecer em junho de 2021 com a publicação de dois artigos científicos que alertam para os altos níveis e a variedade de contaminantes nas águas da bacia do rio Amazonas.

“As grandes cidades que estão às margens do Amazonas e seus afluentes estão crescendo de forma descontrolada e lançando uma grande quantidade de quase todos os tipos de contaminantes que se conhece, como microplásticos, defensivos agrícolas, fármacos, metais pesados e outros compostos usados pelas indústrias”, avalia Rico.

Foram encontrados contaminantes até nos pequenos rios que cruzam as áreas urbanas de Manaus, Macapá e Belém, com algumas amostras contendo de 30 a 40 compostos. A maioria dos compostos identificados em áreas com significativo impacto urbano pertencia às categorias de analgésicos e anti-hipertensivos, seguidos de estimulantes e antibióticos.