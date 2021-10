Policial Militar realiza corrida em alusão ao Outubro Rosa

- Publicidade-

Para fechar o mês alusivo a conscientização da prevenção contra o câncer de mama, a 3° sargento da Polícia Militar do Acre (PMAC), Suzeni dos Santos Cabreiro, realizou na tarde deste sábado, 30, uma corrida de 2 e 5 quilômetros. O evento contou com aproximadamente 30 mulheres e aconteceu no Parque do Tucumã.



O evento que já está em sua 2ª edição, a primeira realizada no ano de 2020, além das atividades físicas, contou com a entrega de brindes as participantes e a distribuição do livro “Transformação dor em alegria”, escrita pela Tenente da Reserva Remunerada Maria Inêz, que conta o relato de quem superou o câncer de mama.

Suzeni dos Santos, idealizadora do evento é formada em Educação Física (Licenciatura Plena), Bacharel em Nutrição e pós-graduada em Nutrição Esportiva. A Policial Militar, que atualmente está lotada na Policlínica – unidade de saúde da corporação – exercendo a função de nutricionista, explica como surgiu a ideia de levar conscientização as mulheres.

“Quando veio a pandemia, foi decretada a quarentena e tudo fechou, inclusive as academias. Então, eu me vi obrigada a treinar em casa e comecei a chamar minhas amigas, por meio de vídeo chamadas a realizarem o treinamento. Como cresceu muito as participantes, resolvi criar o grupo ‘quarentreino.girls/treino de garotas’, no Instagram, para alcançar mais pessoas”, conta a policial militar.

Ela ainda destacou a importância da realização de iniciativas como essas para as mulheres e no processo de conscientização. “É muito importante falarmos e conhecermos sobre essa doença, para que nos mulheres possamos detectar cedo ou nos prevenirmos. E uma das formas de prevenção é a prática de atividade física e assim é o foco do nosso grupo”, explicou a militar.