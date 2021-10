Policial federal bate com chinelo no rosto de menino de 13 anos

- Publicidade-

Um policial federal agrediu um adolescente de 13 anos no rosto, usando um chinelo, em um condomínio do Guará II, no Distrito Federal, no último dia 26 de setembro. De acordo com o portal de notícias G1, as câmeras de segurança do prédio registraram o momento.

A violência teria acontecido depois de uma confusão, que teria começado por conta de uma brincadeira entre crianças. O pai de uma delas, Daniel Peruzzo Jardim, que é agente administrativo da Polícia Federal e tem porte de arma de fogo, foi quem agrediu o menino.

Segundo o advogado da família do menino, Júlio César da Silva Pereira, na ocasião, um grupo de crianças brincava na garagem do condomínio. As crianças teriam escondido o chinelo de uma menina, que foi reclamar com o pai.

“O homem desceu até a garagem e encontrou o par de chinelos ao lado do adolescente. Presumindo que teria sido o garoto que escondeu o chinelo da filha. O homem pegou a sandália e agrediu o menino com o calçado. Ele ainda bateu nele chamando o menino de ladrãozinho”, afirmou.

“Vou pedir também uma medida protetiva para ele não se aproximar do condomínio nem do menino, e vou entrar com uma ação por danos morais contra o condomínio por omissão. O menino não está conseguindo sair de casa, a mãe está pensando em vender o apartamento, depois do ocorrido”, disse o advogado.