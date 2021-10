- Publicidade-

O policial civil acreano Juriel Maia ganhou, nesta sexta, 1°, duas medalhas de ouro representando o Brasil no 1° Campeonato Sul-americano de Atletismo Master de Clubes 2021, em Timbó, Santa Catarina.



Como no Acre não tem clubes com essas categorias, ele correu por uma agremiação catarinense. As medalhas foram conquistadas nos 100 e 400 metros. Juriel ainda bateu o recorde sul-americano da competição, que continua acontecendo neste sábado, 2.