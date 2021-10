Polícia prende trio que realizava assaltos no segundo distrito de Rio Branco

- Publicidade-

Após denúncia via Ciosp, militares do Centro de Operações Policiais Militares (Copom) prenderam, no início da noite desta quarta-feira, 20, trio que realizava assaltos na região do segundo distrito.

De acordo com informações, uma dupla, com as características repassadas, trafegava na rua Sanacre, bairro Santa Inês, empreenderam fuga ao serem avistados pelo patrulhamento da PM. Na fuga, os suspeitos caíram ao realizarem uma curva, um foi detido na rua e outro correu e foi pego dentro do banheiro de uma panificadora. O terceiro foi preso no bairro Taquari.

Com eles os policiais encontraram dois celulares fruto de roubo e um simulacro. A motocicleta, uma Biz vermelha, placa MZZ 8656, usada para assalto, foi roubada pela dupla no último dia 11, no Ramal da Usina.

A polícia deu voz de prisão e conduziu os suspeitos para a Delegacia de Flagrantes (Defla) para os procedimentos cabíveis.