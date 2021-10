Polícia prende suspeito de esfaquear cinegrafista após assalto em Ceilândia

- Publicidade-

Policiais militares prenderam, na noite desta terça-feira (5/10), um suspeito de esfaquear o cinegrafista Magno Lúcio, 52 anos. O funcionário do canal SBT aguardava pelo ônibus em uma parada de Ceilândia Sul quando foi assaltado e ferido a faca. A vítima segue hospitalizada desde segunda-feira (4/10), data do ocorrido. O homem detido tem 18 anos e foi levado à 23ª Delegacia de Polícia (P Sul), onde o caso é investigado.

À tarde, uma equipe da Polícia Civil prendeu três homens que teriam ligação com a tentativa de latrocínio. Com 20 militares nas buscas, o Grupo Tático Operacional do 10º Batalhão de Polícia (Gtop 30) recebeu informações de que um suspeito de cometer o crime estava no Condomínio Pinheiro, no Sol Nascente.

A polícia montou um cerco na região e, por volta das 20h50, conseguiu prender o jovem de 18 anos, apontado por testemunhas como autor da facada. Durante a abordagem, o suspeito confessou a participação no crime, mas negou ter ferido o cinegrafista, segundo o sargento Paulo Neves, do Gtop 30. Com o acusado, os PMs encontraram a mochila e os pertences da vítima.

Cirurgia

Pela manhã, Magno Lúcio passou por cirurgia no intestino, no Hospital Regional de Ceilândia (HRC). Depois do procedimento, que durou cerca de cinco horas, o paciente acordou, mas falava com dificuldade. À tarde, a vítima foi transferida para uma unidade de saúde particular de Taguatinga. “O corte (da facada) foi no baço, no fígado e no duodeno, onde é difícil a cicatrização, porque passa muito líquido”, afirmou Ivanete Rabelo, 44, esposa do cinegrafista.