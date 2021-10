POLÍCIA PENAL: Recap captura foragido da justiça após denúncia anônima

- Publicidade-

A denuncia, via CIOSP, aconteceu no período da tarde desta sexta-feira, 15, dando conta de um foragido da justiça em um determinado local no bairro Bonsucesso.

Prontamente o Recap, grupo de captura da Polícia Penal, saiu em busca do indivíduo naquela região. Já no final da noite , os Policiais durante ronda no Residencial Bom Sucesso, na Rua 26 de Junho reconheceram o indivíduo de iniciais J. k. C. N. e o abordaram.

Contra ele tinha um mandado de prisão em aberto, cujos processos são por tráfico e roubo.

Diante da confirmação, os policiais conduziram J. k. C. N para a Delegacia de Flagrantes para as providências cabíveis.

COM INFORMAÇÕES CHUMBO GROSSO