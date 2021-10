Polícia Militar recupera três bicicletas furtadas no Bosque

- Publicidade-

Policiais militares recuperaram na manhã de quinta-feira, 21, três bicicletas furtadas de uma residência, durante a madrugada, duas delas no bairro Bosque.

Os militares foram a residência e tiveram acesso a imagens de câmeras onde observaram as características do indivíduo. Durante patrulhamento pela manhã, visualizaram na avenida Ceará um suspeito, com as mesmas vestes de um dos homens que entraram na residência. Ao indagar sobre o fato, o homem assumiu a autoria dos furtos. Os policiais foram aos locais indicados e encontraram as bicicletas que possuem valor financeiro elevado.

Uma delas foi encontrada em um beco no bairro Preventório e a outra na rua Floriano Peixoto. O suspeito é reincidente e ja cometeu vários furtos na região. Ele confessou ainda ter furtado outra bicicleta, que também foi recuperada pela PM.

Os policiais encaminharam os envolvidos a delegacia, juntamente com as bicicletas, para que fossem tomadas as providências cabíveis ao fato.